رئيس الحكومة الليبية: استعادة طرابلس يمثل إنهاء وجود المجموعات المسلحة



وكالات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن ما تحقق من استعادة السيطرة الأمنية في طرابلس يمثل رسالة واضحة بأن المؤسسات النظامية للدولة قادرة على حماية الوطن وصون كرامة المواطنين.

وشددا الدبيبة في بيان فجر الثلاثاء، على أن هذه الخطوة تُعد تحولا حاسما باتجاه إنهاء وجود المجموعات المسلحة غير النظامية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألاّ مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.

وقال: "أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة".