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أكثر من 100 قتيل في هجوم جهادي شمالي بوركينا فاسو

03:04 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

هجوم جهادي شمالي بوركينا فاسو

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وكالات

أكدت مصادر محلية، أن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون جهاديون في شمالي بوركينا فاسو.

وأوضح عامل إغاثة في منظمة غير حكومية يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة في البلاد، أن الهجوم استهدف عدة مواقع، من بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ فترة طويلة، ووقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وذكرت طالبة من المنطقة، أن والدها كان من بين القتلى، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم القاعدة والنشط في منطقة الساحل، مسؤوليته عن هجوم الأحد.

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