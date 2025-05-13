بعثة روسيا في ليبيا: الوضع بمحيط السفارة بطرابلس لا يزال هادئًا



وكالات

أكد مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، أن الوضع في محيط السفارة بالعاصمة طرابلس لا يزال هادئا.

ولفت المصدر إلى عدم تلقي أي بلاغات أو مناشدات استغاثة من الرعايا الروس حتى الآن.

وقال المصدر: "السفارة تقع على مسافة بعيدة بشكل ملحوظ عن موقع الاشتباكات في جنوب طرابلس، والوضع في محيطها لا يزال هادئا".

وأضاف: "لم نتلق أي بلاغات من رعايانا الروس حتى الآن"، وفقا لروسيا اليوم.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تطورات أمنية في ظل تحركات عسكرية متبادلة بين جهاز الدعم والاستقرار المتمركز في العاصمة، وقوات تابعة للقوة الأمنية المشتركة المنطلقة من مدينة مصراتة.

وأكدت مصادر ميدانية توجه أرتال عسكرية من القوة المشتركة نحو طرابلس، بينما تسمع أصوات تسريح أسلحة بشكل متقطع في محيط ووسط المدينة، بالتوازي مع انتشار أمني واضح وتحركات ميدانية تعكس مستوى التوتر المتصاعد.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا بإصابة 6 جرحى جراء الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.