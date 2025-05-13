بعد استلام ألكسندر.. هل تواصل إسرائيل خططها لتصعيد هجومها في غزة؟



وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل خططها لتصعيد هجومها في غزة، لكنها لن تبدأ تنفيذ تلك الخطة إلا بعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب في بيان له، أن الهدف من عدم تنفيذ تلك الخطة إلا بعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط لإتاحة الفرصة لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، للصحفيين، أن إسرائيل ستؤجل بدء عمليتها في غزة لبضعة أيام.

وقال دانون: "إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في غزة، ونحن لا نخفي ذلك. لقد استدعينا الاحتياط، ولدينا القوات جاهزة. وإذا لم يكن هناك تطور في المفاوضات، سنضغط، ضغطا عسكريا، لضمان إعادة الرهائن ومن ثم القضاء على حماس"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "يمكن تجنب ذلك إذا تم قبول الإطار الذي اقترحه السفير ويتكوف".

وفي وقت سابق، عبر الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر إلى داخل إسرائيل بعد أن أطلقت حركة حماس سراحه في ظل توقف للقتال في قطاع غزة، لكن دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار أوسع نطاقا أو إطلاق سراح رهائن، في حين حذر مراقبون من مجاعة في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم عيدان ألكسندر بعد أن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقله الآمن إلى السلطات الإسرائيلية بعد احتجازه 19 شهرا.

ونقلته مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى مستشفى حيث سيتلقى العلاج ويلتقي بأفراد أسرته.

وتوقف القتال في غزة مع حلول الظهر في غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوقف عملياتها للسماح بالمرور الآمن للرهينة.

وذكر شهود أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق مدينة غزة بعد عملية التسليم.

وقالت السلطات الصحية المحلية، إن امرأة استشهدت وأصيب أشخاص آخرون بعد أن أصابت قذائف الدبابات مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي التفاح.

وقالت حماس في بيان، إنها أفرجت عن ألكسندر في بادرة حسن نية منها تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور المنطقة الثلاثاء.