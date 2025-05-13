6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين شمالي قطاع غزة

وكالات

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خيمة تؤوي نازحين بمنطقة العمودي شمالي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين، كانوا متواجدين داخل خيمة النازحين، وفقا لما ذكرته الغد.

كما شن طيران الاحتلال قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس أسفر عن سقوط 3 شهداء ومصابون.

واستهداف طيران الاحتلال شقة سكنية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، إذ أنه لا يزال القصف الإسرائيلي يستهدف شمالي قطاع غزة.