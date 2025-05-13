6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين شمالي قطاع غزة
02:19 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
وكالات
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خيمة تؤوي نازحين بمنطقة العمودي شمالي قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين، كانوا متواجدين داخل خيمة النازحين، وفقا لما ذكرته الغد.
كما شن طيران الاحتلال قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس أسفر عن سقوط 3 شهداء ومصابون.
واستهداف طيران الاحتلال شقة سكنية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، إذ أنه لا يزال القصف الإسرائيلي يستهدف شمالي قطاع غزة.
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