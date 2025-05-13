إدارة ترامب تستقبل 49 مواطنا من جنوب إفريقيا كلاجئين



وكالات

استقبلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من 49 من مواطني جنوب إفريقيا البيض كلاجئين.

وأشارت إدارة ترامب إلى أنهم يواجهون التمييز والعنف في وطنهم.

وأثار قرار قبول المجموعة تساؤلات من جانب المدافعين عن اللاجئين بشأن سبب قبولهم في الوقت الذي علقت فيه إدارة ترامب جهود إعادة توطين الفارين من الحرب والاضطهاد.

وحمل العديد من أعضاء المجموعة القادمة من جنوب أفريقيا بما في ذلك الأطفال الصغار أعلاما أمريكية صغيرة، بينما كان مسؤولان في استقبالهم في مطار خارج واشنطن العاصمة.

ثم غادر مواطنو جنوب إفريقيا على متن رحلات أخرى إلى وجهات أمريكية مختلفة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو: "أريدكم جميعا أن تدركوا أنكم مرحب بكم هنا حقا وأننا نحترم ما واجهتموه خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال ترامب، إنه يعترف بهم كلاجئين بسبب ما يحدث ضدهم من "إبادة جماعية".

وقال إن قتل المزارعين البيض يجري في جنوب أفريقيا منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وإنه يعتزم بحث القضية مع قيادة جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.