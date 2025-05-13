الأمم المتحدة: الهجمات على المدنيين في ليبيا قد ترقى إلى جرائم حرب



وكالات

أعربت البعثة الأممية في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني في طرابلس واشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورا واستعادة الهدوء، ونذكر جميع الأطراف بالتزامها حماية المدنيين في جميع الأوقات".

وأضاف البيان: "نحذر من أن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية، مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبدالغني الككلي.

وبدء إخلاء مطار معيتيقة ونقل الطائرات إلى مطار مصراتة احترازيا، مع تصاعد التوترات في العاصمة طرابلس.

هكذا تشهد العاصمة الليبية طرابلس تطورات أمنية في ظل تحركات عسكرية متبادلة بين جهاز الدعم والاستقرار المتمركز في العاصمة، وقوات تابعة للقوة الأمنية المشتركة المنطلقة من مدينة مصراتة.