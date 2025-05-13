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ترامب: الحوثيون لا يريدون الاستمرار في استهداف الجيش الأمريكي

01:30 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يصدق كلام جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مؤكدا أن الجماعة لا تريد الاستمرار في استهداف الجيش الأمريكي.

وأوضح ترامب: "خلال الأيام القليلة الماضية، حدثت عدة أمور، كما تعلمون، أوجدنا وضعا توقف فيه الحوثيون عن إطلاق النار تماما لأول مرة".

وأضاف أن الحوثيين أوضحوا أنهم لن يطلقوا النار على السفن الأمريكية ولن يطلقوا النار على الأمريكيين بعد الآن، لقد كانوا في حالة حرب إلى الأبد، لكن السنوات العشر الماضية كانت صعبة للغاية على الدول الأخرى، لم يستطع أحد أن يفعل ما فعلناه، لكنهم توقفوا".

وتابع: "نحن نصدق كلامهم، لقد أخبرونا هم وممثلوهم أنهم لا يريدون الاستمرار في هذا الأمر بعد الآن"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية إن الحوثيين والولايات المتحدة اتفقوا بوساطة عمانية على وقف إطلاق النار وأي هجمات متبادلة بين الطرفين.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن بعد أن "أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن الأعمال القتالية".

وأضاف ترامب، أن صنعاء أكدت أنها "لن تهدد السفن بعد الآن"، كما شدد على أن "هذا هو هدف عملية واشنطن".

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