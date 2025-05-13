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بسبب اشتباكات العاصمة.. توقف حركة الطيران في مطار طرابلس

12:45 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

مطار طرابلس

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وكالات

أفادت وسائل إعلام ليبية بتوقف حركة الطيران في مطار طرابلس الدولي، وذلك تزامنًا مع انتشار أنباء عن اشتباكات عنيفة بين مسلحين، إضافة إلى مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار.

وفي تطور مفاجئ اشتعلت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في عدة مناطق من المدينة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.

ومع تصاعد الأحداث، فرضت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تدابير احترازية، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم، خاصة مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري في المدينة، خاصة بعد مقتل أحد القيادات الأمنية البارزة.

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