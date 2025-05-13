اشتباكات في طرابلس.. مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي

وكالات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الاثنين، توتراً ملحوظاً وسط مخاوف من تحشيدات عسكرية وعودة مظاهر الفوضى، فيما أفاد مصدر أمني بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة الككلي".

وناشدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المواطنين في مختلف مناطق طرابلس، مساء اليوم، بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصاً على سلامتهم، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.



كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الجاهزية القصوى في كافة فروعه داخل طرابلس والمناطق المحيطة، مطالبًا الفرق بالتمركز داخل المقرات انتظارًا لتعليمات غرفة العمليات المركزية (191)، ومؤكدًا على دعم الفرق الطارئة العاملة داخل العاصمة.

من جانبها، أصدرت جامعة طرابلس قرارًا بوقف الدراسة والامتحانات وكافة الأعمال الإدارية في جميع كلياتها ومرافقها حتى إشعار آخر، في ظل التوترات المتصاعدة.