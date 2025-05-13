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طرابلس على صفيح ساخن.. اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة "فيديو"

12:19 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس.

وفي أول تعليق رسمي، دعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج، حفاظًا على سلامتهم، في ظل سماع دوي إطلاق نار متواصل، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الأمني في المدينة.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الجاهزية القصوى في كافة فروعه داخل طرابلس والمناطق المجاورة، وطلب من الفرق التمركز في المقرات بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية، مع دعم كامل للفرق الطارئة.

جامعة طرابلس بدورها أوقفت الدراسة والامتحانات وكافة الأعمال الإدارية حتى إشعار آخر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وفي ردود الفعل الدولية، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها للتطورات العسكرية، داعية إلى التهدئة الفورية وتجنب التصعيد، بينما دعت السفارة الأمريكية إلى ضبط النفس وسط أنباء عن تحركات عسكرية وحشود مسلحة في طرابلس ومحيطها.

يُذكر أن أرتالًا عسكرية انطلقت بشكل مفاجئ من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس، مزودة بأسلحة ثقيلة ومدرعات وسيارات إسعاف، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.

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