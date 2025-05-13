طرابلس على صفيح ساخن.. اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة "فيديو"

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس.

وفي أول تعليق رسمي، دعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج، حفاظًا على سلامتهم، في ظل سماع دوي إطلاق نار متواصل، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية.

#طرابلس_دورت

اندلاع اشتباكات مسلّحة في طرابلس..الداخلية تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم.

حفظ الله الشعب الليبي و اهلنا السودانيين في ليبيا. pic.twitter.com/NhaUtuxcpk — Zolinka (@abuyousifalagha) May 12, 2025

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الأمني في المدينة.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الجاهزية القصوى في كافة فروعه داخل طرابلس والمناطق المجاورة، وطلب من الفرق التمركز في المقرات بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية، مع دعم كامل للفرق الطارئة.

عاجل من ليبيا...



وزارة الداخلية تطلب من سكان العاصمة طرابلس البقاء في منازلهم.. وشوهدت أرتال عسكرية تدخل المدينة ولا يعرفون السبب على وجه التحديد، وتم اغتيال أحد المسؤولين وسماع طلقات النيران واشتباكات عنيفة بين الميليشيات في طرابلس.



الله يحفظ ليبيا وأهل ليبيا ويقيهم شر الفتن. pic.twitter.com/KGMdytZ7wo — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 12, 2025

جامعة طرابلس بدورها أوقفت الدراسة والامتحانات وكافة الأعمال الإدارية حتى إشعار آخر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وفي ردود الفعل الدولية، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها للتطورات العسكرية، داعية إلى التهدئة الفورية وتجنب التصعيد، بينما دعت السفارة الأمريكية إلى ضبط النفس وسط أنباء عن تحركات عسكرية وحشود مسلحة في طرابلس ومحيطها.

#ليبيا 🇱🇾‼️



اشتباكات عنيفة بين مليشـ...يات زوبي وغنيوة في العاصمة الليبية طرابلس وتصاعد لأعمدة الدخان. pic.twitter.com/jyCieuqQnL — Jirah (@jirah_2) May 12, 2025

يُذكر أن أرتالًا عسكرية انطلقت بشكل مفاجئ من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس، مزودة بأسلحة ثقيلة ومدرعات وسيارات إسعاف، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.