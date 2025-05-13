ليبيا.. معارك في طرابلس ودعوات للمواطنين بالبقاء في منازلهم

وكالات

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، المواطنين في العاصمة طرابلس إلى التزام منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على سلامتهم، وذلك في ظل سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من المدينة.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية في بيانها المقتضب.

وفي تطور لاحق، نقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مقتل عبدالغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، ما زاد من حدة التوتر الأمني في العاصمة.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الجاهزية القصوى في كافة فروعه داخل طرابلس والمناطق المحيطة، مطالبًا الفرق بالتمركز داخل المقرات انتظارًا لتعليمات غرفة العمليات المركزية (191)، ومؤكدًا على دعم الفرق الطارئة العاملة داخل العاصمة.

من جانبها، أصدرت جامعة طرابلس قرارًا بوقف الدراسة والامتحانات وكافة الأعمال الإدارية في جميع كلياتها ومرافقها حتى إشعار آخر، في ظل التوترات المتصاعدة.

وفي سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع عن كثب التطورات والتحركات العسكرية في طرابلس والمنطقة الغربية، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية وتجنب أي تصعيد أو استفزاز، واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.

كما دعت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى ضبط النفس وخفض التوتر، مع تزايد التقارير بشأن حشود عسكرية في العاصمة ومحيطها.

يُذكر أن تحركات عسكرية مفاجئة انطلقت من مدينة مصراتة نحو طرابلس، شملت أرتالًا مزودة بأسلحة ثقيلة ومدرعات وسيارات إسعاف وغرفة عمليات متنقلة، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد أمني وشيك، بحسب ما رصدته وسائل إعلام محلية.