إعلام عبري: رسالة ويتكوف أن أمريكا لن تتهاون مع نتنياهو

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمريكيين أن رسالة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف هي أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومصممة على وقف الحرب.

كانت قناة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى إلى حد كبير عن إسرائيل.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالحيرة والحرج، خصوصا بشأن الحوثيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز إن واشنطن تواصل العمل مع إسرائيل لضمان استعادة جميع الأسرى.