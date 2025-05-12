فرنسا ترد على الشائعات الإلكترونية حول كيس الكوكايين في مقطع فيديو ماكرون

(د ب أ)

نفت فرنسا بشدة ما تردد من شائعات حول كيس كوكايين مزعوم يخص الرئيس إيمانويل ماكرون في القطار الذي حمله إلى كييف قبل مطلع الأسبوع الجاري.

وقال قصر الإليزيه في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس الليلة الماضية، يظهر صورة مقربة للشيئ الأبيض المجعد الظاهر على طاولة ماكرون: "إنه منديل ورقي لاستخدام الأنف".

وقال المنشور إن أي تصور بأنه كان شيئا مريبا للغاية هو تصور خاطئ، ملقيا باللائمة على "أعداء فرنسا".

وأضاف المنشور: "عندما تصبح الوحدة الأوروبية غير مريحة، تذهب المعلومات المضللة إلى حد جعل منديلا ورقيا بسيطا يبدو وكأنه مخدرات.

ويقوم أعداء فرنسا بنشر هذه الأخبار المزيفة، في الخارج أو الداخل على حد سواء. ينبغي علينا أن نتيقظ حيال مثل هذا التلاعب".

وسافر ماكرون إلى أوكرانيا مساء الجمعة الماضية، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتسبب المقطع المصور بالفيديو للقادة الثلاثة الذين كانوا مجتمعين على متن القطار، في تساؤل الكثيرين عن الشيء الموجود على الطاولة في مكان ماكرون. وفي لحظة ما، أزال ماكرون الجسم الأبيض على عجل عن الأنظار وأخفاه تحت يده.

ثم انتشرت شائعة على شبكة الإنترنت بأنه كان كيساً من مخدر الكوكايين.