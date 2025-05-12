الاتحاد الأوروبي: قدمنا قرابة 2 مليار يورو مساعدات لليمن خلال 10 سنوات

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه قدم قرابة 2 مليار يورو مساعدات لليمن خلال 10 سنوات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس في كلمة له بمناسبة يوم أوروبا: " تفاوتت شدة الحرب في اليمن، لكن لا يزال الصراع قائمًا، والسلام بعيد المنال".

وألقى فينيالس كلمته، خلال حفل في العاصمة الأردنية عمان حضره سفير اليمن لدى الأردن جلال فقيره، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى اليمن، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني اليمني، مضيفًا: "رأينا العام الماضي كيف تم جر اليمن إلى تصعيد إقليمي يتجاوز حدوده".

وتابع: ماذا كانت النتيجة؟، من يدفع الثمن هم مجددا اليمنيون من جميع أنحاء البلاد، الذين يعانون من العنف، ووضع اقتصادي صعب للغاية، ويفتقرون إلى مستقبل أكثر إشراقا".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي صديق عريق لليمن واليمنيين، وقد استثمر بشكل كبير في البلاد في مختلف المجالات، مع تقديم ما يقرب من 2 مليار يورو كإجمالي للمساعدات منذ اندلاع الصراع في 2015".

وتابع "نظل ملتزمين بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه..إننا شريك من أجل السلام والأمن، وندعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وندعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومكتبه، من خلال أدوات ومبادرات متنوعة".

وأردف "نواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الصدد، وندعم المجتمع المدني اليمني ومنظمات المسار الثاني في عملهم لمساعدة اليمنيين وإيجاد فرص لبناء السلام".

وشدد على أن "التسوية السياسية التفاوضية، برعاية الأمم المتحدة، ودعم إقليمي وتأييد من المجتمع الدولي، تتيح السبيل الأمثل نحو مستقبل أفضل، ليس فقط لليمن ولكن أيضًا للمنطقة ككل".

يشار إلى أن اليمن يشهد حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.