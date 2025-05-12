بعد الإفراج عنه.. البث العبرية: عيدان ألكسندر يرفض مقابلة نتنياهو

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "الأسير" عيدان ألكسندر رفض مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علق على إطلاق سراح الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر، من قبل حركة حماس، قائلًا: "عيدان ألكسندر هو آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة نحن نهنئ والديه وعائلته وأصدقاءه على هذه اللحظة الهامة".

ومن جانبها أوضحت حركة حماس في بيان لها: أنها أفرجت عن ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، لافتًة إلى أن إطلاق سراح ألكسندر أتي بعد اتصالات مهمة مع واشنطن أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية.

وأضافت الحركة أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى ومواصلة العدوان تطيل معاناتهم وقد تقتلهم، مؤكدًة جاهزيتها للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.