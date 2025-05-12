إعلام عبري: ويتكوف حث نتنياهو على استغلال الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة

وكالات

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، حثّ خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية على استغلال نافذة الفرص في الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى صفقة قبل توسيع العملية العسكرية.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 العبرية، أن ويتكوف حث خلال لقاءاته نتنياهو والقادة الإسرائيليين على استغلال الفرص للتوصل إلى صفقة.

ومن جانبها ذكرت "كلاش ريبورت" أن أكثر من 550 مسؤولًا أمنيا إسرائيليا سابقا راسلوا ترامب للضغط لوقف إطلاق النار وإعادة المختطفين، مشيرًة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا ترمب باستغلال زيارته للمنطقة لوقف الحرب وإعادة المختطفين.

يذكر أن إن إسرائيل سترسل وفداً إلى الدوحة غداً الثلاثاء لمناقشة اقتراح قدمه ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك وفق ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.