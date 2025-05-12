زيلينسكي: سنكون سعداء بانضمام الرئيس ترامب إلينا في اجتماع تركيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن بلاده "ستقدر" حضور الرئيس دونالد ترامب محادثات السلام المحتملة مع روسيا في إسطنبول.

وقال زيلينسكي إنه يؤيد دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة بينه وبين فلاديمير بوتين، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الروسي في تركيا يوم الخميس.

وقال زيلينسكي في منشور على موقع (إكس): "بالطبع، جميعنا في أوكرانيا سنكون ممتنين لو تواجد الرئيس ترامب معنا في هذا الاجتماع (في تركيا)، هذه هي الفكرة الصائبة، يمكننا تغيير الكثير".

وقال ترامب في وقت سابق من يوم الاثنين "أعتقد أنكم قد تحصلون على نتيجة جيدة من الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس في تركيا بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفًا: "هناك احتمال لذلك، على ما أعتقد."

وأضاف ترامب، الذي يتوجه إلى الشرق الأوسط في أول رحلة دولية كبرى خلال ولايته الثانية، أنه سيذهب إلى إسطنبول "إذا اعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".

ولم يذكر الكرملين ما إذا كان بوتن أو أي مسؤول روسي آخر سيسافر إلى تركيا للقاء زيلينسكي.