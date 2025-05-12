مشاهد تسليم الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر |فيديو

وكالات

أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، لحظة تسليم الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر، قبل تسليمه إلى الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، منذ قليل أنها سلمت الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مشاهد جديدة من عملية تسليم الأسير "عيدان ألكسندر" للصليب الأحمر في شمال خانيونس pic.twitter.com/q8jtDToJ28 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2025

ومن المقرر أن يتم نقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم، وذلك بعد إتمام عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت الحركة في بيان لها: أنها أفرجت عن ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مشيرًة إلى أن الإفراج عن ألكسندر يأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية.

وأضافت حماس: المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى ومواصلة العدوان تطيل معاناتهم وقد تقتلهم، مؤكدًة جاهزيتها للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.