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ترامب يفكر في السفر إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين روسيا وأوكرانيا

07:12 م الإثنين 12 مايو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه قد يسافر إلى إسطنبول لحضور محادثات سلام محتملة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الخميس.

وقال ترامب خلال فعالية حول أسعار الأدوية في البيت الأبيض: "أعتقد أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس في تركيا بين روسيا وأوكرانيا قد يخرج بنتيجة جيدة"، مضيفًا: "كنت أفكر في التحليق هناك، وهناك احتمال لذلك، على ما أعتقد"، مؤكدًا أنه سيذهب "إذا رأى أن ذلك سيكون مفيدًا".

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من اليوم.

وكان الرئيس الروسي فولاديمير بوتين، اقترح على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 15 مايو في إسطنبول.

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دونالد ترامب تركيا روسيا أوكرانيا
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