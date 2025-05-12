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ترامب: قد نرفع العقوبات عن سوريا قريبًا لنمنحهم بداية جديدة

06:50 م الإثنين 12 مايو 2025

سوريا

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، إنه قد "يخفف" العقوبات المفروضة على سوريا كجزء من الجهود الرامية إلى منح البلاد "بداية جديدة".

جاءت تعليقات ترامب بشأن العقوبات بالتزامن مع استعداده لزيارة الشرق الأوسط اليوم، وقد أشاد بعلاقاته مع مختلف قادة العالم خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم.

قال ترامب: "سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نرفعها قريبًا، قد نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة"، مضيفًا: " الطريقة التي فرضنا بها عقوبات عليهم لا تُعطيهم أي فرصة حقيقية، ونريد أن نرى كيف يُمكننا مساعدتهم".

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رفع العقوبات عن سوريا العقوبات المفروضة على سوريا دونالد ترامب زيارة ترامب الشرق الأوسط.
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