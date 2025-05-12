"أمريكا لا تستطيع ذلك".. ترامب: من الغباء رفض طائرة الدوحة المجانية باهظة الثمن

وكالات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة الحكومة الأمريكية لقبول طائرة فاخرة من العائلة المالكة القطرية، ووصفها بأنها "مساهمة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع رفض طائرة مجانية.

وقال ترامب إن الطائرة القطرية الأصغر سنا ضرورية لتحل محل طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة، مضيفًا: "أعتقد أنها لفتة رائعة من قطر وأُقدّرها كثيرًا، لن أرفض أبدًا عرضًا كهذا.. أعني، قد أكون غبيًا لأقول: "لا، لا نريد طائرة مجانية باهظة الثمن"، لكنها، في رأيي، كانت لفتة رائعة.

وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ساعدت قطر كثيرا وأنه يحترم قيادتها.