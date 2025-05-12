سي إن إن: ترامب لن يزور إسرائيل بدون تحقيق نتائج

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقوم بزيارة إلى إسرائيل ما لم تتحقق نتائج ملموسة من هذه الزيارة.

وأكد المصدر أن إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر سيُحدث اختراقًا فوريًا في مسار المفاوضات، وقد يؤدي إلى انطلاق مفاوضات سلام مباشرة.

وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح مزيد من الأسرى، فإن واشنطن قد تزيد من ضغوطها على تل أبيب لحثّها على قبول هذا الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن مسؤولين إسرائيليين وجّهوا استفسارات حول إمكانية توقف ترامب في القدس أو تل أبيب ضمن جولته المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت "سي إن إن" عن دبلوماسي إسرائيلي سابق قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من ضعف كبير في نفوذه داخل واشنطن خلال المرحلة الحالية، وهو ما قد يؤثر على أي تحرّك دبلوماسي مستقبلي.