ترامب: عائلات الأسرى تريد استعادة رفات أبنائهم من غزة كما لو أنهم أحياء

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين تريد استعادة رفات الأسرى من غزة كما لو أنهم أحياء، مؤكدًا: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الأسرى من غزة، وذلك وفق ما قاله خلال مؤتمر صحفي اليوم في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن إدن ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي احتُجز رهينة منذ أكتوبر 2023، في طريقه للعودة إلى عائلته.

وأشار ترامب إلى أن تلك الخطوة تعد بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء (قطر ومصر)؛ لإنهاء هذه الحرب الوحشية في قطاع غزة، وإعادة جميع الأسرى الأحياء.

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله إن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة الإفراج عن عيدان ألكسندر في خان يونس.