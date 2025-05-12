دونالد ترامب: زيارتي للسعودية وقطر والإمارات تاريخية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى كل من السعودية وقطر والإمارات، مؤكدًا أن تلك الزيارة ستكون تاريخية.

وفي السياق ذاته أعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وذلك في الفترة من 13 الى 16 مايو، وتشمل الجولة زيارة المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشركائها بالشرق الأوسط، وما يجمعهم بعلاقات استراتيجية قوية".