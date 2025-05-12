نتنياهو يشكر ترامب على مساعدته بإطلاق ألكسندر
06:05 م الإثنين 12 مايو 2025
وكالات
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشكره على مساعدته في إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر.
كان قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر اليوم.
كانت مصادر قالت إن مروحية عسكرية تقل عائلة الأسير الأمريكي وصلت إلى قاعدة ريعيم في غلاف قطاع غزة.
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