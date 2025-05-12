ترامب: سنخفض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 90%

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يريد إعادة قطاع إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيخفض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 90%.

واستشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بقصة عن صديق له مريض، لإظهار التفاوت بين أسعار الأدوية في الولايات المتحدة والخارج، موضحًا: " لي صديق قال إنه تمكن من الحصول على أدوية إنقاص الوزن بسعر أقل بكثير في المملكة المتحدة"، كمثال على التفاوت بين أسعار الأدوية في الولايات المتحدة والخارج.

وقال ترامب إن صديقه اتصل به مؤخرا من لندن، حيث تمكن من الحصول على دواء يساعد على إنقاص الوزن مقابل 88 دولارا، بدلا من 1300 دولار كان سيدفعها في نيويورك.

جاءت هذه التصريحات قبيل توقيع أمر تنفيذي قال ترامب إنه يهدف إلى خفض أسعار الأدوية.