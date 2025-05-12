ترامب: الصين وافقت على رفع كل الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين وافقت على رفع كل الحواجز غير النقدية أمام الصادرات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن فتح الصين أسواقها أمام الشركات الأمريكية سيكون عظيما، وتابع: محادثات جنيف مع الصين كانت ودية وبناءة.

وكان الرئيس الأمريكي قد ثمن، بالأمس المحادثات التي جرت بين بلاده والصين في سويسرا، مؤكدًا أنها تمخضت عن ما وصفه بـ"إعادة ضبط كاملة" للعلاقات الثنائية، جرت في أجواء ودية لكن بنّاءة.

وأشار ترامب في منشور له عبر "تروث سوشيال"، إلى أن المباحثات شملت قضايا اقتصادية وتجارية، مؤكدا رغبة واشنطن في رؤية انفتاح صيني أكبر على الشركات الأمريكية.