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نتنياهو يوجه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة غدا

04:53 م الإثنين 12 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو وجه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة غدا.

وأضاف المكتب أنه بحث مع المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيفن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايكل هكابي جهود تنفيذ خطة ويتكوف لإطلاق سراح الأسرى.

كان قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر اليوم.

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نتنياهو الدوحة وفد مفاوض ستيفن ويتكوف
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