الهند تعيد فتح 32 مطارًا بعد وقف إطلاق النار مع باكستان

نيودلهي- (د ب أ)

قالت هيئة المطارات الهندية في بيان إنه سوف يعاد فتح 32 مطارا "بأثر فوري" أمام عمليات الطيران المدني، بعد يومين تقريبا من إعلان الهند وباكستان وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، كان تم إعلان غلق تلك المطارات التي تقع بشكل كبير في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، حتى الساعات الأولى من 15 مايو/أيار وسط صراع مسلح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووافقت الهند وباكستان على وقف إطلاق النار أمس الأول السبت، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أمريكا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.

وأشعل هجوم 22 أبريل الذي قتل فيه مسلحون 26 مدنيا – غالبيتهم من السياح – في منطقة جامو وكشمير الهندية، فتيل التوترات الأخيرة.

ووصفت الهند الهجوم بأنه عمل إرهابي واتهمت باكستان بالضلوع فيه، وهي الاتهامات التي نفتها إسلام آباد.