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بن غفير يدعو لمواصلة الحرب على غزة ومنع المساعدات

04:15 م الإثنين 12 مايو 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، دعوته لمواصلة العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكدًا أن وقف الحرب في الوقت الراهن أمر مرفوض.

وقال بن غفير في تصريحات له، إن استمرار احتجاز الأسرى من قبل حماس يستوجب عدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف بن غفير أنه يجب "منع المساعدات حتى تركع حماس وتتوسل للرحيل"، داعيا إلى العمل على "تشجيع الهجرة الطوعية" من قطاع غزة.

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