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اليمن يدعو أمريكا إلى استئناف تقديم المساعدات لتخفيف معاناة مواطنيه

04:13 م الإثنين 12 مايو 2025

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني

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صنعاء- (د ب أ)

دعا وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المواطنين في البلد الفقير.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليمنية، التقى الزنداني في العاصمة السعودية الرياض مع ستيفن فاجن، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، حيث جرى خلال اللقاء" بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات والمستجدات الراهنة في اليمن".

وشدد الزنداني في اللقاء "على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، وضرورة استئناف المساعدات الأمريكية التنموية والإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استقرار المؤسسات الوطنية في اليمن ".

وأكد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة بمواصلة دعمها وحرصها على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، وفقا للبيان.

ومنذ يناير /كانون الثاني الماضي، انقطعت المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، ما أدى إلى تفاقم أكبر للوضع الإنساني في البلاد التي تواجه حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تقول واشنطن إنها قدمت أكثر من خمسة مليارات دولار منذ عام 2015.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يحتاج نحو ثلثي السكان البالغ إجمالي عددهم 34 مليونا إلى مساعدات عاجلة، بحسب تقارير أممية.

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