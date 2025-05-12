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أكسيوس: الأسير عيدان ألكسندر سيذهب إلى قطر إذا سمحت حالته الصحية

03:47 م الإثنين 12 مايو 2025

الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأنه من المتوقع أن تُفرج حركة حماس عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف "أكسيوس"، "وتقول عائلة عيدان إنه إذا سمحت حالته الصحية بذلك، سيسافر الأسير إلى الدوحة ويلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيزور قطر".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يفكر خلال زيارته لإسرائيل اليوم باصطحاب الجندي الأسير عيدان ألكسندر بعد إطلاق سراحه من قطاع غزة للقاء الرئيس ترامب خلال زيارته إلى قطر.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القسام "قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم".

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