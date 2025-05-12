البيت الأبيض يؤكد عرض قطر تقديم طائرة هدية لترامب رغم نفي الدوحة

وكالات

أكد البيت الأبيض، أن الحكومة القطرية عرضت تقديم طائرة للولايات المتحدة، مضيفًا "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، إن قطر عرضت إهداء طائرة للولايات المتحدة، وأن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وأضافت ليفيت، في مقابلة أجرتها مع قناة "فوكس نيوز": "عرضت الحكومة القطرية مشكورة إهداء طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة" وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابعت: "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن رغبة قطر في الحصول على شيء في المقابل، هم يعرفون الرئيس دونالد ترامب، ويعلمون أنه لا يعمل إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي".

وذكرت المسؤولة الأمريكية، أن "أي تبرع للحكومة الأمريكية يتم بالامتثال الكامل للقانون"، مضيفة: "نحن نلتزم بأقصى قدر من الشفافية، وسنستمر في القيام بذلك".

وكانت الحكومة القطرية قد نفت في بيان رسمي، أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن نقل الطائرة لـ"الاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين.