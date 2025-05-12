مصر تدين الهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش الإكوادوري

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش في جمهورية الإكوادور، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وتُعرب مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الإكوادور الصديق ولأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الدفاع في الإكوادور، يوم الجمعة الماضي، مقتل 11 جنديًا، فيما أصيب جندي خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في منطقة الأمازون.

وقالت الوزارة، إن القوات تعرضت لهجوم خلال عملية استهدفت التعدين غير القانوني في منطقة ألتو بونينو.

وذكرت أنه نقلًا عن معلومات مخابراتية عسكرية، أن الكمين نفذته جماعة مسلحة تدعى "كوماندوس دي لا فرونتيرا" أو "قيادة الحدود" استخدمت فيها المتفجرات والقنابل اليدوية والبنادق في أثناء الهجوم.