تركيا تعلق على إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح: حدث "تاريخي ومهم"

وكالات

علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح، قائلًا إنه "إعلان تاريخي ومهم جدًا لمنطقتنا".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن هناك الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وسائل إعلام كردية، أن حزب العمال الكردستاني قرر رسميًا حل نفسه وإلقاء السلاح، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود من الصراع مع الدولة التركية.

وأكد الحزب، أن قراره جاء استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان، مشيرًا إلى أن عملية حل البنية التنظيمية للحزب سيتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من أوجلان.

وجاء في البيان: "نضال الحزب كسر سياسات الإنكار على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل سياسيًا وديمقراطيًا. وقد أكمل الحزب مهمته التاريخية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الدولة ستراقب عن كثب عملية حل حزب العمال الكردستاني على الأرض.