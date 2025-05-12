روسيا تشن هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال الليل

كييف- (أ ب)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية شنت هجمات على البلاد، خلال الليل، باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، وذلك بعدما رفض الكرملين وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومن ناحية أخرى، لم يصدر أي رد عن الكرملين على دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقابلته لإجراء محادثات سلام وجها لوجه في تركيا خلال الأسبوع الجاري.

وبذلت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية جهودا حثيثة لوقف القتال، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من جنود الجانبين، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مدني أوكراني.

وفي خضم سلسلة من التطورات الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفضت روسيا مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه قادة الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها عرضت إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا الخميس المقبل.

وطالبت أوكرانيا، وحلفاؤها الأوروبيون، روسيا بقبول وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الاثنين قبل بدء محادثات السلام.

ورفضت موسكو هذا الاقتراح عمليا، ودعت بدلا من ذلك إلى عقد مفاوضات مباشرة في إسطنبول.