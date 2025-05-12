مداهمات واعتقالات وحصار إسرائيلي متواصل لمخيمي طولكرم بالضفة



وكالات

قالت اللجنة الإعلامية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دعت اليوم بتعزيزات إضافية في إطار العدوان المستمر على المدينة ومخيّميها منذ أكثر من 3 أشهر.

وأضافت اللجنة -في بيان- أن قوات الاحتلال نفذت مداهمات اعتقلت خلالها 3 أشخاص بالحي الجنوبي، وأجبرت عددًا من العائلات في الحي الشرقي على إخلاء منازلها في وقت قصير.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية ما تزال – تفرض حصارًا خانقًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط سماع دوي انفجارات كثيفة وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

ومنذ يناير الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وإجبار الفلسطينيين على النزوح بعد هدم منازلهم.