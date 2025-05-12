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العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان

02:08 م الإثنين 12 مايو 2025

العراق

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بغداد- (د ب أ)

بدأ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدأ اليوم في بغداد"، مشيرة إلى أن "الاجتماع عقد بحضور كبار المسؤولين".

وأضافت أن "العراق تسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من رئيس القمة السابقة التي عقدت في لبنان".

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العراق تسلم رئاسة القمة العربية القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبنان
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