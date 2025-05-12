الرئيس الألماني يستقبل نظيره الإسرائيلي في برلين

برلين- (د ب أ)

في إطار احتفال ألمانيا وإسرائيل بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في قصر "بيلفيو" الرئاسي في برلين بمراسم عسكرية.

وفي إطار الاحتفال، سيعقب ذلك زيارة من شتاينماير إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، والتي ستستغرق يومين.

ويرافق الرئيسان زوجتيهما، ميخال هرتسوج وإلكه بودنبندر.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بين شتاينماير وهرتسوج اليوم عقب محادثاتهما.

وبعد ذلك يحضر الرئيسان لقاء مع شباب ألماني وإسرائيلي، ويشاركان في مراسم لإحياء ذكرى ضحايا النازية عند النصب التذكاري للرصيف 17 في محطة قطار جرونفالد بالعاصمة الألمانية، حيث رُحِّل آلاف اليهود خلال الحقبة النازية.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين في 12 مايو 1965، عقب اتفاق بين المستشار الألماني آنذاك لودفيش إرهارد ورئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارب تدريجي بين دولتين تضررت علاقتهما بشدة جراء الفظائع التي ارتُكبت خلال محرقة النازية "الهولوكوست"، والتي أودت بحياة حوالي 6 ملايين يهودي.

وعلى مدار العقود التالية، بنت ألمانيا وإسرائيل شبكة وثيقة من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي والثقافي.

وتأتي ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا، حيث أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. في المقابل، وأعربت إسرائيل عن قلقها إزاء ما تعتبره تصاعدا في معاداة السامية في ألمانيا.