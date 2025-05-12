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ويتكوف يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وديرمر

01:52 م الإثنين 12 مايو 2025

ستيف ويتكوف

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تل أبيب- (د ب أ)

وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم.

وأفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية بأن ويتكوف سيلتقي أيضا وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ويعتزم نتنياهو أن يطلب لقاء المبعوث الأمريكي لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، نظرا للتطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإفراج المتوقع عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وكان من المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى السعودية مباشرة، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه قرر الذهاب إلى إسرائيل بعد الاتفاق على إطلاق سراح ألكسندر.

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