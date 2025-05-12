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بـ1400 حذاء أبيض.. فعالية مؤثرة في هولندا تخليدًا لشهداء الطواقم الطبية بغزة (فيديو)

01:45 م الإثنين 12 مايو 2025

فعالية مؤثرة في هولندا تخليدًا لشهداء الطواقم الطب

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وكالات

في مشهد مؤثر، شهدت مدينة روتردام الهولندية، فعالية رمزية لتخليد ذكرى الكوادر الطبية الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تم خلالها وضع 1400 زوج من الأحذية البيضاء وسط إحدى الساحات الكبرى في المدينة.

ونظمت مؤسسة "أطباء من أجل غزة"، الفعالية في ساحة شاوبرخ الشهيرة وسط مدينة روتردام، بمشاركة عدد من الأطباء العاملين في هولندا وطلاب الطب، تم خلالها قراءة أسماء مئات العاملين في القطاع الطبي الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ عدد شهداء الطاقم الطبي إلى 1411 شخصًا من إجمالي عدد الشهداء الذي تجاوز الـ52 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

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شهداء الطواقم الطبية بغزة مدينة روتردام الهولندية فعالية رمزية تخليد ذكرى الكوادر الطبية الحرب الإسرائيلية
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