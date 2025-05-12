معلمة أمريكية تعترف بالاعتداء الجنسي على طفلين في مدرسة ابتدائية بكاليفورنيا

القاهرة- مصراوي:

في حادثة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا في الأوساط التعليمية والاجتماعية بالولايات المتحدة، اعترفت معلمة أمريكية تُدعى جاكلين مو بارتكاب اعتداءات جنسية على طفلين يبلغان من العمر 11 و12 عامًا، من طلابها في مدرسة "لينكولن أكرز" الابتدائية بمدينة ناشيونال سيتي بولاية كاليفورنيا.

وبحسب السلطات، بدأت الشكوك تدور حول المعلمة في عام 2023، بعدما لاحظت والدة أحد الضحيتين تغيرًا مفاجئًا في سلوك ابنها، لتكتشف لاحقًا رسائل نصية تحمل مضامين غير لائقة تم تبادلها بين الطفل والمعلمة عبر الهاتف المحمول، وسرعان ما تم إبلاغ الشرطة وفتح تحقيق رسمي.

وأظهرت التحقيقات أن المعلمة كانت تستغل منصبها في المؤسسة التعليمية للتقرب من الطالبين، وارتكاب انتهاكات متكررة داخل الحرم المدرسي وخارجه. واعترفت "مو" بالتهم الموجهة إليها خلال التحقيقات، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية رسمية لها.

وتواجه المعلمة الآن أحكامًا قاسية بالسجن بعد اعترافها، بينما طالبت عائلات الضحايا بمحاسبتها بأقصى درجات العقوبة، مؤكدين أن الحادثة كشفت عن ثغرات خطيرة في الرقابة داخل المدارس.

من جهتها، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا أعربت فيه عن صدمتها من الحادثة، مؤكدة التعاون الكامل مع الجهات المختصة، ومعلنة فتح تحقيق داخلي لمراجعة سياسات حماية الأطفال.