الرئيس الألماني: يجب استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لغزة فورًا



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قوله: "يجب استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور".

وأمس الأحد، شكك وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، في مدى جدوى العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلًا: "لسنا متأكدين من أن العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل".

وأكد فاديفول، أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، معلنًا دعمه لخطة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

وتابع الوزير الألماني: "الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية ويجب أن يكون الحل السياسي هو الأساس".

وأضاف "لقد أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق الآن"، موضحًا "لهذا السبب هناك حاجة ماسة إلى مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار، تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وتقديم المساعدة للناس في غزة".

وجدد فاديفول أيضًا دعم ألمانيا لحل الدولتين، مؤكدًا أن"أفق حل الدولتين، الذي توجد فيه دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل- قد يبدو بعيد المنال- إلا أنه يظل أفضل فرصة للسلام والأمن لإسرائيل وجيرانها".

وتتزايد التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في قطاع غزة، بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية، مطلع مارس الماضي، إغلاق جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.