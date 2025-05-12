روسيا: سنرد على إغلاق بولندا قنصليتنا في كراكوف

وكالات

نقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: "سنرد على إغلاق وارسو قنصليتنا في كراكوف".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن وارسو تواصل تدمير العلاقات بين روسيا وبولندا بشكل متعمد وتتصرف ضد مصالح المواطنين.

وقبل قليل، قال وزير خارجية بولندا راديك سيكورسكي، إنه أمر بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة كراكوف بجنوب البلاد، عقب أن قالت السلطات البولندية إن روسيا مسؤولة عن حريق دمر مركز تسوق في وارسو العام الماضي.

وأضاف سيكورسكي في بيان: "بناء على الدليل على قيام الاستخبارات الروسية بفعل تخريبي شنيع بحق مركز تسوق في شارع ماريويلسكا. قررت سحب موافقتي على عمل قنصلية الاتحاد الروسي في كراكوف".

وكان الحريق قد اندلع في 12 مايو 2024 في مركز ماريويسلكا 44 للتسوق، الذي يضم نحو 1400 محل ونقطة خدمية.

وأعلن سيكورسكي عن الإغلاق في بيان نٌشر في وارسو صباح اليوم الاثنين، بعد عام بالضبط من وقوع الحريق.