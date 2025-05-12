بعد وقف إطلاق النار.. الهند تفتح بوابات سد "باغليهار" وتتدفق المياه نحو باكستان (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

في خطوة لافتة أعقبت إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، فتحت نيودلهي بوابتين من سد "باغليهار" المقام على نهر تشيناب، ما سمح بتدفق جزئي للمياه نحو الأراضي الباكستانية، بحسب ما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لحظة فتح البوابتين وتدفق المياه بكثافة نحو باكستان، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا، واعتُبر بمثابة إشارة حسن نية من الجانب الهندي بعد أسابيع من التوترات العسكرية التي كادت أن تتصاعد إلى مواجهة شاملة بين الجارتين النوويتين.

فتح سد باغليار الواقع في منطقة رامبان بكشمير، وفقًا لمصادر هندية، ورغم تهديدات #الهند بتعليق اتفاقية مياه السند، فإن تدفّق المياه يُفسَّر – من وجهة نظر باكستانية – كإشارة على أن ورقة المياه لم تُستخدم كسلاح، ما يعزز من سردية الردع الباكستاني الفاعل.



pic.twitter.com/yUlIdz728O — باكستان بالعربية (@PKarabic) May 11, 2025

ويُعد سد باغليهار أحد أكثر مشاريع الطاقة الكهرومائية حساسية بين البلدين، ويقع على نهر تشيناب في الشطر الهندي من كشمير، ويشكل منذ سنوات طويلة محور نزاع مائي مزمن بين الهند وباكستان في إطار معاهدة مياه نهر السند التي أُبرمت عام 1960 برعاية البنك الدولي.

وكانت الهند قد أعلنت في الشهر الماضي انسحابها رسميًا من المعاهدة، وذلك عقب هجوم دموي استهدف سياحًا في كشمير، اتهمت نيودلهي جماعات تنشط في باكستان بالمسؤولية عنه.

ووفقًا للمعاهدة، فإن حوض نهر السند قُسّم بحيث تسيطر الهند على الأنهار الشرقية: رافي، بيس، وسوتليج، بينما تسيطر باكستان على الأنهار الغربية: السند، جيهلوم، وتشيناب، على أن تسمح الهند بمرور المياه من الأنهار الغربية إلى باكستان دون عوائق تُخلّ بالاتفاق.

لكن مشاريع باغليهار وسالال لتوليد الطاقة أثارت قلقًا في إسلام آباد، خصوصًا لكونها مصممة كمشاريع "تدفق نهري"، ما يمنح الهند قدرة على التحكم في توقيت وكمية المياه المتدفقة، وهو ما دفع باكستان إلى تقديم شكوى إلى البنك الدولي في 2016، انتهت بتعديلات هندسية خفّضت من قدرة السدود على التخزين.

وتأتي خطوة فتح البوابات بعد اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والفوري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصفه مراقبون بأنه "اختراق دبلوماسي نادر" أعاد هندسة خطوط التهدئة بين الجانبين بعد أسابيع من التصعيد المدفعي والصاروخي الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا من الطرفين.

ويرى مراقبون أن تدفق المياه من سد باغليهار اليوم لا يحمل فقط دلالة بيئية أو فنية، بل يعكس كذلك تحركًا سياسيًا محسوبًا قد يمهد لإعادة النقاش حول مستقبل التعاون المائي بين البلدين في حال استمرت التهدئة الحالية.