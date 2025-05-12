لـ90 يومًا.. بيان أمريكي صيني: واشنطن وبكين تعلقان تطبيق 24% من الرسوم الجمركية

وكالات

نشر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا بين الحكومتين الأمريكية والصينية، أكد الطرفان فيه على الالتزام باتخاذ الإجراءات التالية بحلول يوم 14 مايو 2025:

ستقوم الولايات المتحدة: (أ) بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية المنصوص عليه في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر يوم 2 أبريل الماضي، وذلك من خلال تعليق 24% من الرسوم الجمركية لـ90 يومًا. مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية المتبقي البالغ 10% على تلك السلع وفقًا لشروط الأمر المذكور.

(ب) وإزالة معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14259 الصادر يوم 8 أبريل الماضي والأمر التنفيذي رقم 14266 الصادر يوم 9 أبريل 2025.

وفي المقابل:

ستقوم الصين: (أ) بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية المنصوص عليه في إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 4 لعام 2025، وذلك بتعليق 24% من الرسوم الجمركية لـ90 يومًا، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي البالغ 10% على تلك السلع.

وأضاف البيان: كما تلتزم الصين بإلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع المفروضة بموجب إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 5 لعام 2025 وإعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 6 لعام 2025.

(ب) واتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.

وقال البيت الأبيض، إنه بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، سيُنشئ الطرفان آليةً لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وسيكون ممثل الجانب الصيني في هذه المناقشات هو هي ليفنج، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأمريكي هو سكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجاميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، وفق البيت الأبيض.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن إجراء هذه المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ويمكن للجانبين، عند الاقتضاء، إجراء مشاورات على مستوى العمل حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.