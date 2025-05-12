"معركة غير قانونية".. سجن جندي احتياط إسرائيلي بعد رفضه المشاركة في القتال بالضفة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تم سجن جندي احتياط إسرائيلي لمدة 5 أيام بعد رفضه المشاركة في القتال في الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث عن الجندي المعاقب قوله: "لا أرغب في المشاركة بالأنشطة العسكرية بالضفة ومعركة غزة غير قانونية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ نحو 18 شهرًا، مجبرًا الفلسطينيين على النزوح قسريًا.

وأمس الأحد، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة، مشيرة إلى أن الجيش يرفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.