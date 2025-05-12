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بعدما علم أنهما ذاهبان للصلاة.. لص يتراجع عن سرقة قسيسين في البرازيل (فيديو)

11:56 ص الإثنين 12 مايو 2025

لص يتراجع عن سرقة قسيسين في البرازيل

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وكالات

في لحظة غير متوقعة، قرر لصّ في مدينة ساو باولو البرازيلية التراجع عن تنفيذ عملية سرقة بعد أن علم أن الضحيتين هما قسّان في طريقهما لأداء واجب ديني، حيث تركهما وغادر المكان في مشهد أثار الدهشة.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق لحظة إيقاف اللص للرجلين لسرقتهما إلا أنه تركهما يذهبان، معبرين عن دهشتهم من التصرف.

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