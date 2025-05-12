بعدما علم أنهما ذاهبان للصلاة.. لص يتراجع عن سرقة قسيسين في البرازيل (فيديو)
وكالات
في لحظة غير متوقعة، قرر لصّ في مدينة ساو باولو البرازيلية التراجع عن تنفيذ عملية سرقة بعد أن علم أن الضحيتين هما قسّان في طريقهما لأداء واجب ديني، حيث تركهما وغادر المكان في مشهد أثار الدهشة.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق لحظة إيقاف اللص للرجلين لسرقتهما إلا أنه تركهما يذهبان، معبرين عن دهشتهم من التصرف.
O bandido tava fazendo um assalto, quando descobriu que as vítimas eram pastores, desistiu e devolveu os pertences.— Orestes (@SomenteOrestes) May 9, 2025
Um ladrão com ética não rouba um colega de profissão! pic.twitter.com/eU5l3IvSdN
فيديو قد يعجبك: