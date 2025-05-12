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المبعوث الأمريكي يصل إلى إسرائيل بعد ساعات للقاء نتنياهو

11:26 ص الإثنين 12 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، سيصل بعد ساعات إلى إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك لقاء مرتقبًا، ظهر اليوم الاثنين، بين ويتكوف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وتتزامن زيارة ويتكوف لإسرائيل، مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وقطر والإمارات.

كما تتزامن الزيارة الأمريكية، مع إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

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بنيامين نتنياهو إسرائيل دونالد ترامب
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